6 قرارات للحكومة العراقية أبرزها يتعلق بمناقصة لحفر 96 بئر نفط

2021/03/24 | 01:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي 6 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء.ووافق مجلس الوزراء، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، على تفويض وزير الصحة صلاحية للتفاوض مع الجانب اللبناني، ومناقشة الخدمات التي تحتاجها وزارة …

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