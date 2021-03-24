البيت الأبيض: حوار استراتيجي عراقي أميركي في إبريل

2021/03/24 | 01:02 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والعراق سيعقدان جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي في إبريل/نيسان، وإن الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف موجودة في العراق لتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها حتى لا يعيد تنظيم "داعش" الإرهابي تجميع صفوفه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان: "ستكون هذه فرصة مهمة لمناقشة مصالحنا المشتركة عبر مجموعة من المجالات تشمل الأمن والثقافة والتجارة والمناخ".

وأضافت "الاجتماعات ستوضح بشكل أكبر أن قوات التحالف موجودة في العراق فقط لغرض التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية لضمان عدم تمكن داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) من إعادة تجميع صفوفه".

وانعقدت محادثات مماثلة سابقًا في يونيو/حزيران الماضي، خلال ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، وتهدف المناقشات لتحديد مستقبل العلاقات الأميركية- العراقية، التي شابتها توتّرات كثيرة في خضمّ تصعيد إدارة ترامب ضد إيران.

وكان العراق قد طلب، أمس الثلاثاء، من الإدارة الأميركية تحديد موعد لاستئناف الحوار الاستراتيجي بشأن العلاقات الثنائية وانسحاب القوات المتبقية في البلاد، وفقاً لما ذكره مسؤولون عراقيون لوكالة "أسوشييتد برس".

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