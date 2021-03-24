مساحات - فاتن نور

2021/03/24 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاتن_نور حتى رحيلها، يقضّ مضاجع البوار والذبول، لأنها من جذوة الشمس، وبوح الأرض لفوح الياسمين.



هي المنوال النقيض، لتعرية مساحة البرد من أسمالهاهم زفير المستنقع الآسن، ومفقس الرقود الزنيم.يحلو لهم مدّ ألسنتهم من الجحور، برغاء ذوات الخفّ، بلا سبيل.



والتغطرس بدوامس الخبل، ومزالق الرجم الضرير.



هي آية النوال والخلود، وهم مسوخ الجرود والعدم.



…ختمت العاصفة نفسهافيما كانت تحدق بتفاحة ت ......





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