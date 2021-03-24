مقاربة ما قبل السلام وما دون الحرب: مواجهة الحجز الثاني لسد أثيوبيا - حاتم الجوهرى

2021/03/24 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى مدخل:سوف أطرح في هذه النموذج المعرفي مقاربة لمواجهة الحجز الثاني للماء خلف سد النهضة الأثيوبي؛ بعنوان: "مقاربة ما قبل السلام وما دون الحرب"، ترى أن "الظرف الدولي" لحجز الماء الثاني هذا العام، لم يترك لمصر وسياسات الأمن القومي الخاص بها سوى طريق واحد لتحافظ به على مقدراتها التاريخية، وتمنع تتغيير "قواعد الاشتباك السياسي" بما يتفق مع "مستودع هوية" مصر والتأكيد على مستلزمات الدفاع عنه.وهنا لا ......





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