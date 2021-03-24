قوة أمنية تطوق ’ابن النفيس’ بعد جدل حول هوية ’ناقل العبوات الناسفة’!

2021/03/24 | 01:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

قال مصدر أمني، إنّ قوة أمنية طوقت مستشفى ابن النفيس في بغداد لنقل المصاب بتفجير بغداد الجديدة الذي وقع صباح الثلاثاء.

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وبيّن المصدر في حديث لـ "ناس"، فجر الأربعاء 24 آذار 2021، أنّ "القوة طوقت المستشفى، تمهيداً لنقل الجريح إلى مركز أمني للتحقيق بشأن العبوة الناسفة التي كان ينقلها مع شخص آخر قتل في التفجير، عبر دراجة نارية".

وأوضح المصدر، أنّ "خلافاً نشب مساء اليوم على خلفية محاولة أحد الأطراف إخراج الجريح رغم إصابته".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، ظهر الثلاثاء، "انفجار عبوة ناسفة داخل دراجة نارية، على طريق القناة باتجاه منطقة بغداد الجديدة، مما أدى إلى مقتل صاحب الدراجة وإصابة آخر كان برفقته، كمعلومات أولية عن الحادث".

ولم يتسنّ لـ "ناس" التحقق من هوية ناقليّ العبوات، أو مكان الوجود الحالي للناجي الذي كان يرافق سائق الدراجة أثناء نقل المتفجرات.

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