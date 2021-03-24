"انتصار عظيم لليمين".. نتانياهو يستبق نتائج الانتخابات الرسمية 

2021/03/24 | 01:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس الوزراء، وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتانياهو، الانتخابات الإسرائيلية بأنها "انتصار عظيم لليمين"، قبل ظهور نتائج الانتخابات الرسمية.

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