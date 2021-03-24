6 قرارات للحكومة العراقية بينها الموافقة على مناقصة لحفر 96 بئر نفط

2021/03/24 | 01:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي 6 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء.ووافق مجلس الوزراء، على تفويض وزير الصحة صلاحية للتفاوض مع الجانب اللبناني، ومناقشة الخدمات التي تحتاجها وزارة الصحة لرفع …

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