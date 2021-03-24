تعقيب أوّلي على نتائج انتخابات برلمان الكيان الصهيوني، الكنيست، بما يتعلّق بفلسطنيي 48 - زاهر بولس

2021/03/24 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_بولس نتائج العيِّنة الإنتخابيّة في انتخابات برلمان الكيان الصهيوني، الكنيست، تشي بأن الجماهير الفلسطينيّة، عرب 48، قاطعت الانتخابات لسببين.1- مقاطعة مبدئيّة.2- مقاطعة عقابيّة: حجبت فيها الجماهير ثقتها عن الأحزاب العربيّة المشاركة بالبرلمان، وعن قياداتها إسميًّا، وعن جدوى نهجها هناك، وعن جدوى وجودها أصلًا هناك، وستتحول قطاعات واسعة منها إلى خانة المقاطعة المبدئيّة.ها هي العراقيب ......





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