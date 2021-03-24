موسكو وواشنطن تجريان مشاورات حول الأمن الفضائي

2021/03/24 | 02:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأجرت روسيا والولايات المتحدة، مشاورات عبر نظام الفيديو كونفرانس حول الأمن الفضائي، وفق ما أوردت وزارة الخارجية الروسية.وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الجانبين تبادلا الآراء حول "دائرة واسعة من القضايا المتعلقة بضمان أمن النشاطات الفضائية"، وأبديا اهتمامهما "بمواصلة الحوار حول هذه المواضيع".المصدر: RT

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