وزير الخارجية الأميركي يجدد رفض واشنطن لمشروع

2021/03/24 | 02:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، معارضة الولايات المتحدة لخط أنابيب نورد ستريم 2 خلال اجتماع بوزير الخارجية الألماني، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

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