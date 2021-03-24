مصطفى الكاظمي: العراق تحوّل الى مركز دبلوماسي مهم لقادة الدول

2021/03/24 | 02:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مصطفى ابراهيم

قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء: إن «هناك حركة دبلوماسية واسعة في العراق؛ اذ لدينا القمة العراقية المصرية الأردنية ستعقد في بغداد، وهناك زيارات مهمة مستمرة للبلد»، مبيناً أن ارض العراق أخذت تتحول الى مركز دبلوماسي مهم لقادة الدول من أجل أن يلعب العراق دوره المحوري الطبيعي، وخدمة لمصلحة بلدنا وشعبنا ونعمل بجد على أن يكون للعراق دور مهم في التهدئة بالمنطقة.

من جانب آخر أكد الكاظمي، في حديث خلال جلسة مجلس الوزراء، أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محليا، محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلال اقبال المواطنين على المواد الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان المبارك كما يحدث سنويا، موجهاً وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق.



كما وجه أيضا بتقديم كل الدعم لوزارتي الزراعة والتجارة للعمل بأقصى الجهود لتوفير مادة الطحين، مبيناً أنه من غير المقبول أن يرتفع سعر الطحين بحجج واهية وستجري متابعة المتجاوزين.



ولفت رئيس الوزراء إلى تشخيص عصابات تستغل قضايا إنسانية أبشع استغلال من خلال التسوّل، مبيناً بالقول: “وجهنا وزارة الداخلية بمتابعة الموضوع ومعالجته وملاحقة هذه العصابات وتقديمها أمام القانون”.

وتابع الكاظمي أن سيارات الأجرة هي التي تمتلك الرخصة للقيام بعملها، وعلى مديرية المرور العامة القيام بدورها بمنع السيارات غير المرخصة لهذا العمل.

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