2021/03/24 | 02:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الثلاثاء، أن مشروع التأشيرة الإلكترونية أوشك على

الانتهاء.

وأوضح الغانمي، في بيان، أنه “بعد توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باستخدام التقنيات المتطورة في عمل الجوازات والفيز، وقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات واستطعنا تحديد نوع الجواز الجديد”.

واضاف أن “الجواز متطور، وغير قابل للتزوير ومعترف به عالمياً، ويليق بسمعة العراق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التأشيرة الإلكترونية.. مشروع يوشك على الانتهاء) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التأشيرة الإلكترونية.. مشروع يوشك على الانتهاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).