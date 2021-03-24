تعليقا على تجارب كوريا الشمالية الصاروخية.. بايدن: لم يتغير الكثير

2021/03/24 | 02:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، تعليقا على إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ قصيرة المدى نهاية الأسبوع الماضي، إنه لم يتغير الشيء كثير.

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