المكسيك تسجل 809 وفيات جديدة بكورونا

2021/03/24 | 03:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيلها 5881 إصابة و809 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5881 ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2203041 حالة.وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المكسيك يوم 20 آذار 5729 حالة، وفي 21 آذار 2133، وفي 22 آذار 1388.كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 809 وفيات ناجمة عن المرض، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 199048 شخصا، بنسبة فتك حوالي 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.وتمثل حصيلة اليوم ارتفاعا ملموسا لمؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا الذي وصل في 20 آذار إلى 608 حالات، وفي 21 آذار 209، وفي 22 آذار 203.وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.وأعرب المسؤولون الصحيون في المكسيك عن قلقهم من وتيرة بطيئة لتزويد البلاد باللقاحات في الوقت الذي تدخر فيه الدول الغنية احتياطات كبيرة لها.وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.المصدر: RT

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