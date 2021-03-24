فيديو يظهر سقوط موسى دمبيلي أرضا خلال تدريبات أتلتيكو مدريد

2021/03/24 | 03:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مهاجم نادي أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، موسى دمبيلي، للإغماء خلال حصة تدريبية لفريقه، الثلاثاء، نتيجة انخفاض في ضغط الدم، وذلك بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية

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