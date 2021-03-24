اعتقالات في الأوساط الكردية بفرنسا لشبهات بضلوعهم في

2021/03/24 | 04:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع 10 أشخاص في الحبس على ذمة التحقيق، الثلاثاء، في فرنسا بعد حملة مداهمات في الأوساط الكردية في إطار تحقيق حول شبهات بارتباطهم بأنشطة إرهابية، وفق ما علمت فرانس برس من مصدر قضائي.

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