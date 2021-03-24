"ردا على إطلاق صاروخ".. غارات جوية إسرائيلية على مواقع لحماس 

2021/03/24 | 04:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنّت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأربعاء، غارات جوية على أهداف في قطاع غزة ردّاً على إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني المحاصر على جنوب الدولة العبرية، بحسب ما أفاد بيان عسكري إسرائيلي ومصادر فلسطينية.

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