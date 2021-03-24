2021/03/24 | 05:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية ونظيرتها العراقية ستعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل المقبل....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يحدد موعد عقد الحوار الاستراتيجي الامريكي-العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يحدد موعد عقد الحوار الاستراتيجي الامريكي-العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).