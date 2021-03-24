"يُطوى مرتين".. موقع يتنبأ بالنسخة القادمة من هواتف سامسونغ

2021/03/24 | 05:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية على إطلاق هاتف قابل للطي جديد قبل نهاية عام 2021 الجاري، وفق ما نقل "نيكي" في نستخه الآسيوية.

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