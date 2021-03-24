مصدر يكشف طلبا جديدا للعراق بشأن انسحاب القوات الامريكية

2021/03/24 | 06:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر دبلوماسي، الثلاثاء، عن طلب جديد للعراق بشأن انسحاب القوات الامريكية من البلاد....

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