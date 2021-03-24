2021/03/24 | 06:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، الثلاثاء، بحبس شابين أربعة أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بطعن جارهما بسلاح أبيض في الرأس، بعد خلافات على "تربية الحمام"، بحسب ما أفادت صحف محلية مصرية.

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