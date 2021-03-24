"تعاون أعمق" بين الولايات المتحدة وأوروبا.. اجتماع يناقش ملفات الصين وإيران وروسيا

2021/03/24 | 06:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة، وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الثلاثاء، عزمهم على إعطاء دفعة لتعاون أكبر، وتعزيز تحالفهم داخل حلف شمال الأطلسي.

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