2021/03/24 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دينا_سليم_حنحن دينا سليم حنحن - أستراليافي طريقي في المزارع الشاسعة، قلتُ:من المحرج أن تطيل النظر إلى أصابع غليظة لرجل سلبت الأرض منه شبابه .من المحرج إطالة النظر داخل عينيه، وأن تراه وسيما رغم سنواته التي عدّت الخمسين.من المحرج ألا ترد له الابتسامة عندما حاول إرشادك إلى الطريق الأقصر لوصول هدفك المنشود.من المحرج أن تبقى بصماته راسخة على خارطة الطريق.من المحرج أن تضيع الطريق منك والخ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمال بعيون عذراء - دينا سليم حنحن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمال بعيون عذراء - دينا سليم حنحن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).