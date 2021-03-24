صراع ضد الداخل ام صراع ضد الخارج ... توالد الافكار .. - سعيد الوجاني

2021/03/24 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني منذ ان دبّ الصراع السياسي بأشكاله المختلفة في ستينات القرن الماضي ، طرحت القوى السياسية المتصارعة سؤالا كانت له أهميته القصوى في ذاك الابان ، وفقد بريقه اليوم بسبب الهزيمة المدوية التي حلت بالجميع ، سواء أصحاب الصراع ضد الداخل ، او أصحاب الصراع ضد الخارج ..



واصبحنا امام وضع واضح غير ملتبس ولا بمبهم ، الاّ من يريد ان يصدق الوهم لينشر الوهم من اجل التضبيب ، و لترديد الشعارات التي لم تعد تنفع في شيء ......





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