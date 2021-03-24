الفلسفة المعادلاتية و تحليل العلاقة السببية - حسن عجمي

2021/03/24 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_عجمي تعتبر الفلسفة المعادلاتية أنَّ العلاقة السببية معادلة رياضية ألا و هي التالية : العلاقة السببية = العلاقة الشرطية × العلاقة التفسيرية.



بكلامٍ آخر، (أ) يسبِّب (ب) = إذا حَدَثَ (أ) فسوف يحدث (ب) × (أ) يُفسِّر وجود (ب).



من فضائل هذه المعادلة فضيلة توحيد المذهبيْن الفلسفيين الأساسيين المتنافسين حيال تحليل العلاقة السببية فحلّ الخلاف الفلسفي بينهما.



يوجد مذهبان فلسفيان أساسيان يختلفان حيال ......





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