"مراكز خاصة للمعزولين".. مرضى كوفيد شاركوا في الانتخابات الإسرائيلية من المستشفيات

2021/03/24 | 07:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من تبعات فيروس كورونا المستجد بوجود مئات المرضى يخضعون للعلاج داخل المراكز الطبية.

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