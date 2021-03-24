صورة: الاتصالات تصدر ’طابع بريدي’ عن مؤتمر بغداد الدولي للمياه

2021/03/24 | 08:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت وزارة الاتصالات، الاربعاء، طابع مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه والذي أقامته وزارة الموارد المائية منتصف اذار الجاري.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 اذار 2021)، انه "حسب توجيهات الوزير اركان شهاب الشيباني أصدرت الشركة العامة للبريد والتوفير وضمن خطتها السنوية للنصف الأول من عام 2021 طابع بريدي يمثل موضوعه مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه والذي أقامته وزارة الموارد المائية للفترة من 13- 2021/3/14".

فيما اكد ادريس خالد عبد الرحمن مدير عام الشركة العامة للبريد والتوفير، بحسب البيان، ان "هذا الإصدار من الطوابع البريدية هو (تذكاري) وصدر بفئة واحدة بقيمة ( 1000 ) دينار وبكمية بلغت ( 3000 ) طابع وصمم الطابع من قبل وزارة الموارد المائية وطبع في مطبعة الشركة العامة للبريد والتوفير".

وتابع البيان ان "شعبة الطوابع البريدية بالتسويق من خلال مكتب خدمة الهواة واعتباراً من تاريخ اليوم الثلاثاء 2021/3/23".

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