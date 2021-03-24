تقرير: جهود أميركا لمواجهة

2021/03/24 | 08:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير لمجلس العلاقات الخارجية أنه على الرغم من مبادرات الإدارات السابقة والحالية، هناك مخاوف جديدة من أن الولايات المتحدة تقصر في مواجهة النفوذ الجيوسياسي المتزايد للصين، وفقا لموقع صوت أميركا.

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