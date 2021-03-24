2021/03/24 | 08:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: لا نية لاحتساب درجات امتحانات نصف السنة كنتيجة نهائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/24 | 08:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: لا نية لاحتساب درجات امتحانات نصف السنة كنتيجة نهائية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: لا نية لاحتساب درجات امتحانات نصف السنة كنتيجة نهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).