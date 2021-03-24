كردستان تدق ناقوس الخطر: إصابات كورونا تجاوزت المقاييس الاعتيادية

2021/03/24 | 08:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حذر وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان، سامان برزنجي، من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مبينا أن نسبة الإصابات تجاوزت المقاييس الاعتيادية.

وقال برزجني في حوار تابعته /المعلومة/، إن “التوقعات تؤشر إلى تسجيل خمسة آلاف إصابات بين كل 100 ألف شخص ما يعني أنها تتجه صوب الذروة”.

وأضاف ان “جائحة كورونا باتت تفشى بسرعة أكبر ونسبة الإصابات الحالية هي 3 من 10″، مؤكدا بالقول: “نحن في الموجة الثانية من كورونا وإلإصابات في طريقها إلى الذروة وستصل قريباً إلى 5 من 10”.

وحذر برزنجي من “ارتفاع ملحوظ في الإصابات الأسبوع المقبل”، لافتا إلى أن “نسبة الإصابات تجاوزت المقاييس الاعتيادية”.



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