قيادي كردي: إقامة الانتخابات المبكرة بات مستحيلا

2021/03/24 | 08:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الأربعاء، أن إقامة الانتخابات النيابية المبكرة بات مستحيلا، مشيرا الى وجود عدة “مطبات” توضع امام اجراء الانتخابات في تشرين الأول المقبل.

وقال سلام في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الانتخابات النيابية مهددة بفقدان صفة المبكرة وان إقامة انتخابات مبكرة بات مستحيلا”، مبينا أن “هناك عدة مطبات توضع امام اجراء الانتخابات في تشرين الأول المقبل حسبما حددته الحكومة”.

وأضاف سلام، أن “الغاء انتخابات الخارج “مجحف” بالنسبة لمبدأ المواطنة كون الدستور ساوى جميع العراقيين بالحقوق”، معتبرا ان ” ليس من حق المفوضية الغاء تصويت الخارج”.



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