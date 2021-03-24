التربية تتوعد بمحاسبة المتهاونين بتنفيذ الاجراءات الوقائية

2021/03/24 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتوعدت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، بمحاسبة المتهاونين بتنفيذ الاجراءات الوقائية، فيما اشارت الى تطبيق العقوبات الانضباطية بحق المدارس التي لاتلتزم بالاجراءات الوقائية.وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي في تصريح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "الوزارة تتابع من خلال جهاز الاشراف التربوي والاختصاصي، سير امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول، وهناك تشديد على تطبيق الاجراءات الوقائية في المدارس من قبل التلاميذ والطلبة والملاكات التربوية".وكانت امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول للدراسة الابتدائية والثانوية، قد بدأت يوم السبت الماضي، وستنتهي تلك الخاصة بالدراسة الابتدائية، يوم الاثنين المقبل، اما امتحانات الدراسة الثانوية فتنتهي يوم الاربعاء الـ31 من الشهر الحالي.واكد القيسي ان "الوزارة ستحاسب المتهاونين بتنفيذ الاجراءات الوقائية قانونيا، وستطبق العقوبات الانضباطية بحق المدارس التي لاتلتزم بالاجراءات الوقائية"، لافتة الى ان "القضاء على الجائحة يحتاج الى التزام الجميع بتلك الاجراءات".وكشف القيسي عن "وجود موقف خاص بوزارة التربية يرسل يوميا يخص تطبيق المدارس والملاكات والطلبة للاجراءات الوقائية اثناء الامتحانات"، مشيرا الى ان "هناك تنسيق عال مع الجهات الامنية والمؤسسات الصحية لانجاح سير الامتحانات".

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