التربية تتحدث عن احتساب درجات نصف السنة كدرجة نهائية

2021/03/24 | 08:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت وزارة التربية، الاربعاء، توضيحا حول ما اشيع عن احتساب درجة نصف السنة كدرجة ختامية للعام الدراسي الحالي، فيما جددت تاكيدها على ضرورة التزام المدارس بتطبيق الاجراءات الصحية خلال الامتحانات.

وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي، في تصريح تابعه NRT عربية (24 اذار 2021)، إن "الوزارة تتابع من خلال جهاز الاشراف التربوي والاختصاصي، سير امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول، وهناك تشديد على تطبيق الاجراءات الوقائية في المدارس من قبل التلاميذ والطلبة والملاكات التربوية".

وكانت امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول للدراسة الابتدائية والثانوية، قد بدأت يوم السبت الماضي، وستنتهي تلك الخاصة بالدراسة الابتدائية، يوم الاثنين المقبل، اما امتحانات الدراسة الثانوية فتنتهي يوم الاربعاء الـ31 من الشهر الحالي.

واكد القيسي ان "الوزارة ستحاسب المتهاونين بتنفيذ الاجراءات الوقائية قانونيا، وستطبق العقوبات الانضباطية بحق المدارس التي لاتلتزم بالاجراءات الوقائية"، منوها بان "القضاء على الجائحة يحتاج الى التزام الجميع بتلك الاجراءات".

وكشف عن "وجود موقف خاص بوزارة التربية يرسل يوميا يخص تطبيق المدارس والملاكات والطلبة للاجراءات الوقائية اثناء الامتحانات"، مشيرا الى "وجود تنسيق عال مع الجهات الامنية والمؤسسات الصحية لانجاح سير الامتحانات".

وفي ذات السياق، اوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، انه "لايوجد توجه للوزارة باحتساب درجة نصف السنة او نهاية الكورس الاول، كدرجة نهائية للعام الدراسي الحالي".

ونوه السعدون بان "اجراء الامتحانات اثناء وجود جائحة كورونا تم بحسب المعطيات الموجودة على ارض الواقع".

ولفت الى ان "اتخاذ اي قرار يخص الامتحانات او وضع الطلبة، مرتبط بالموقف الوبائي الذي هو في تغير بشكل يومي"، موضحا ان "مقترح اكمال الدوام للعام الدراسي الكترونيا او حضوريا يكون من خلال موافقات رسمية وآلية تعتمد بهذا الصدد".

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