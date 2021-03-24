2021/03/24 | 09:08 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..
رأى المحلل السياسي حازم الباوي، الأربعاء، ان ارتفاع سعر الدولار لو كان قد حصل في دولة اخرى غير العراق لاطاح بكل من يقف وراءه سياسيا وانتخابيا.
وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ما كشفت عنه مصادر مطلعة من ان ارتفاع سعر صرف الدولار عاد لقوى سياسية ومن بينها اقليم كردستان بمبالغ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الباوي: ارتفاع الدولار لو حصل في دولة اخرى لاطاح سياسيا بارقام كبيرة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رأى المحلل السياسي حازم الباوي، الأربعاء، ان ارتفاع سعر الدولار لو كان قد حصل في دولة اخرى غير العراق لاطاح بكل من يقف وراءه سياسيا وانتخابيا.
وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ما كشفت عنه مصادر مطلعة من ان ارتفاع سعر صرف الدولار عاد لقوى سياسية ومن بينها اقليم كردستان بمبالغ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الباوي: ارتفاع الدولار لو حصل في دولة اخرى لاطاح سياسيا بارقام كبيرة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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