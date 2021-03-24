الباوي: ارتفاع الدولار لو حصل في دولة اخرى لاطاح سياسيا بارقام كبيرة  

2021/03/24 | 09:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..رأى المحلل السياسي حازم الباوي، الأربعاء، ان ارتفاع سعر الدولار لو كان قد حصل في دولة اخرى غير العراق لاطاح بكل من يقف وراءه سياسيا وانتخابيا.وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ما كشفت عنه مصادر مطلعة من ان ارتفاع سعر صرف الدولار عاد لقوى سياسية ومن بينها اقليم كردستان بمبالغ […]

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