قوات امنية تطوق منطقة 5 ميل وسط البصرة للبحث عن مفتعلي نزاع عشائري

2021/03/24 | 09:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / طوقت قوات امنية منطقة 5 ميل وسط البصرة للسيطرة على نزاع عشائري مسلح اندلع مساء امس .وذكر مصدر امني " ان قوة من مركز شرطة الهادي وشرطة النجدة وافواج الطوارئ تمكنت من تطويق منطقة ٥ميل التي شهدت نزاعا عشائريا مسلحا .واوضح ان القوات الامنية تبحث عن المطلوبين ومفتعلي النزاع بعد ان تم السيطرة عليه ./انتهى

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