(سومر نيوز) تنشر مقترحاً لدوام المدارس بعد انتهاء الامتحانات

2021/03/24 | 09:18 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

كشفت وزارة التربية، عن مقترح بشأن الدوام في المدارس بعد الانتهاء من امتحانات نصف السنة والكورس الأول.

وقال مدير تربية الرصافة الأولى حسين الزوبعي في تصريح صحافي إن "الوزارة ستناقش مع خلية الأزمة مقترح الدوام في المدارس بعد الانتهاء من امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول".

وأضاف أن "المقترح يتضمن الدوام الحضوري للطلاب ليومين في الأسبوع مع التشديد على الإجراءات الوقائية".

يشار الى أن وزارة التربية، أكدت في وقت سابق أن آلية الدوام في الكورس الثاني تعتمد على الموقف الوبائي.

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