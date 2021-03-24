المالية النيابية تكشف عن مشاكل في الحسابات مابين بغداد واربيل

2021/03/24 | 09:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، عن وجود مشاكل في الحسابات الختامية بين بغداد واربيل ، لافتا الى ان الاقليم لم يسلم المركز حسابته منذ 2004 ولغاية 2020.

وقال الشبكي لـ /المعلومة/، ان “الاكراد يضغطون باتجاه تطبيق النص الذي جاء من الحكومة ووضع في الموازنة على الرغم من وجود اكثر من نص يمكن المضي به للتصويت على الموازنة”.

واضاف ان “بعض الكتل السياسية ايدت مقترحات اللجنة المالية بشأن الموازنة من اجل حل الخلاف مع الاقليم وخاصة المادة 11 التي اثير الجدل بشأنها وتأخرت بسببها الموازنة”.

وأوضح الشبكي، ان “الاقليم لم يسلم الحسابات الختامية منذ 2004 وعلى ديوان الرقابة المالية في الاقليم تقديم تلك الحسابات من اجب حسم موضوع مستحقات الاقليم مع المركز”.



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