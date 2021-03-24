محمد بن راشد ينعى أخيه في تغريدة على تويتر

2021/03/24 | 09:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاربعاء، وفاة أخيه حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي.

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وكتب محمد بن راشد، في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (24 اذار 2021)، "إنا لله وإنا إليه راجعون ...



رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي..



وأحسن مثواك ..



وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".

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