2021/03/24 | 09:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استبعدت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات اللجنة الاولمبية، اليوم الاربعاء، سبعة اسماء من الترشيح.وبموجب وثيقة، نشرتها الوكالة الرسمية، ان “الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية المشكلة بموجب الامر الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، مكتب رئيس المجلس، و استناداً لأحكام المادة ۲۸ من النظام الداخلي للجنة الأولمبية رقم 1 لسنة 2021 ، قررت ما يلي: قبول الترشيحات لعضوية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية للمرشحين كافة لتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون اللجنة الأولمبية رقم ۲۹ لسنة ۲۰۱۹ والنظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم ۱ السنة ۲۰۲۰ و استبعاد الأسماء المدرجة ادناه للأسباب المؤشرة إزاء كل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



استبعاد 7 أسماء من انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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