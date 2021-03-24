مكافحة الارهاب يبدأ بملاحقة داعش في جبال مخمور بعد انقضاء المهلة (صور)

2021/03/24 | 09:29 - المصدر: NRT عربية

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شرعت القوات الامنية، الاربعاء، بعملية عسكرية لتعقب عناصر داعش في جبال مخمور جنوب شرق مدينة الموصل.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية، (24 اذار 2021)، ان "جهاز مكافحة الارهاب تحرك فجرا تجاه مواقع التنظيم في جبال مخمور، بعد محاصرتهم من جميع الاتجاهات.

وياتي هذا التحرك، بعد ان امهل جهاز مكافحة الارهاب عبر مكبرات الصوت، فرصة لعناصر التنظيم لتسليم انفسهم عقب محاصرته لمواقعهم في جبال مخمور.

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