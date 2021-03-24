اسعار النفط ترتفع مجددا وسط مخاوف وصفقات

2021/03/24 | 09:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، وسط تطلع المستثمرين إلى صفقات بعد هبوط اليوم السابق، لكن المكاسب توقفت مع الإغلاق الوبائي في أوروبا وزيادة مخزونات الخام الأمريكية التي حدت من الرغبة في المخاطرة وأثارت مخاوف بشأن زيادة المعروض.

وبحسب ما نشرته "رويترز" (24 اذار 2021)، فإن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 10 سنتات أو 0.16 بالمئة إلى 60.89 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش بعد أن هوت 5.9 بالمئة امس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) 19 12 سنتات ، أو 0.21٪ ، إلى 57.88 دولارًا للبرميل ، بعد أن خسرت 6.2٪ ولمس أدنى مستوى عند 57.32 دولارًا يوم الثلاثاء.

ولامس كلا المعيارين أدنى مستوياتهما منذ أوائل شباط يوم الثلاثاء وانخفضا بأكثر من 14٪ من أعلى مستوياتهما الأخيرة في وقت سابق من هذا الشهر.

ومددت ألمانيا ، أكبر مستهلك للنفط في أوروبا ، إغلاقها حتى 18 أبريل ، وحثت المستشارة أنجيلا ميركل المواطنين على البقاء في منازلهم لمدة خمسة أيام خلال عطلة عيد الفصح.

كما تصاعدت المخاوف بشأن وتيرة التعافي من الوباء بعد أن قالت وكالة صحية أمريكية إن لقاح AstraZeneca Plc الذي طورته جامعة أكسفورد ربما تضمن معلومات قديمة في بياناتها.

إضافة إلى الضغط ، قفزت مخزونات النفط الخام الأمريكية 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 اذار، لكن مخزونات البنزين تراجعت 3.7 مليون برميل .

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