وفاة وزير المالية الإماراتي حمدان بن راشد

2021/03/24 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي نائب حاكم إمارة دبي ووزير المالية الإماراتي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن عمر ناهز 75 عاما، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

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