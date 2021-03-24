2021/03/24 | 09:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الاربعاء، القاء القبض على ارهابي مطلوب للقضاء في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته "السومرية نيوز" اجراؤها عملية استباقية بناء على معلومات مؤكدة من مصادر الاستخبارات الموثوقة والتي افادت بتواجد احد الارهابيين المطلوبين بمذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب في محافظة نينوى.

واضاف البيان انه وبعد استحصال الموافقات الرسمية بالساعة ١١٠٠ يوم ٢٣ / ٣ خرجت قوة من المديرية وبصحبتها مصدر المعلومة وبالساعه ١٠٠ يوم ٢٤ / ٣ / وبالتنسيق مع شعبة اس فق١٦ تم اعتقال المتهم (صائل جبر محمود اسعد العكيدي) من دار سكناه الكائن ( الموصل حي فلسطين ) .وأثناء تفتيش الدار تم العثور على وثائق لعصابات داعش تشمل هويات أحوال مدنية وشهادات جنسية وجوازات سفر مزورة واختام تخص تنظيم داعش .وفي الساعة ٥٠٠ من نفس اليوم باشرت القوة المنفذة للواجب بلعودة إلى مقر المديرية وبصحبتهم المتهم المذكور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تلقي القبض على ارهابي مطلوب للقضاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تلقي القبض على ارهابي مطلوب للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).