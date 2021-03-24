العراق يعلن قرب البدء بمشروع الربط الكهربائي مع الأردن

2021/03/24 | 09:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، قرب

المباشرة بمشروع الربط مع الأردن، فيما

أشارت إلى تزويد منظومة الشبكة

الوطنية، بـ 2500 ميغا واط قبل شهر تموز

المقبل.

وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد

العبادي، في تصريح

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