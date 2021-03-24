التربية : لا نية حتى الآن لاحتساب درجة نصف السنة كدرجة نهائية

2021/03/24 | 09:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التربية، اليوم الاربعاء،

عدم وجود مقترح لاحتساب درجة نصف السنة

كدرجة نهائية للعام الدراسي الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر

فاروق في تصريح صحافي، انه "لايوجد توجه

للوزارة باحتس

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