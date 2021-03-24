السيطرة على نيران كادت تلتهم بساتين جديدة الاغوات شمال بعقوبة

2021/03/24 | 09:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على نيران كادت تلتهم مساحات كبيرة من البساتين الزراعية شمال بعقوبة .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان حريقا هائلا نشب في بساتين جديدة الاغوات بضواحي قضاء الخالص شمال بعقوبة حيث نجحت فرق الاطفاء من اخماد الحريق والسيطرة على النيران في وقت قياسي .واضاف ان الحادث تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة ./انتهى

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