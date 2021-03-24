اسعار النفط تعاود الارتفاع من جديد

2021/03/24 | 09:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عاودت أسعار النفط، الأربعاء، الارتفاع وسط تطلع المستثمرين إلى صفقات بعد هبوط اليوم السابق.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.16 بالمئة، لتصل إلى 60.89 دولارا للبرميل.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) 19 12 سنتا، أو 0.21٪، لتصل إلى 57.88 دولارا للبرميل.ولامس كلا المعيارين أدنى مستوياتهما منذ أوائل شباط، امس الثلاثاء وانخفضا بأكثر من 14٪ من أعلى مستوياتهما الأخيرة في وقت سابق من هذا الشهر./انتهى8

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