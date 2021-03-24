طبيب الفقرار في بغداد - توفيق أبو شومر

2021/03/24 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توفيق_أبو_شومر توفيَ استشاري جراحة العظام، د.



ظاهر فؤاد إلياهو، يوم 15-3-2021م في بغداد بالسكتة الدماغية، هو واحدٌ من ثلاثة يهود باقين في العراق لم يَرحلوا إلى إسرائيل، دُفن في مقبرة الحبيبية العامة في بغداد، بلغ من العمر اثنتين وستين سنة، كان يعمل جراحا واستشاريا للعظام في مستشفى الواسطي التعليمي في بغداد، كان يُردد دائما: "أريد أن أعيش إنسانا، وليس تابعا لإسرائيل"كان محبوبا للجميع، أسماه جميعُ من عرفوه، (ا ......





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