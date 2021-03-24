2021/03/24 | 09:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، عن عدد المواطنين الصينيين الذين تم تلقيحهم بجرعات ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية، نقلا عن فرقة العمل المشتركة التابعة لمجلس الدولة للاستجابة لـ كوفيد-19، أنه تم إعطاء نحو 80.4 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء الصين حتى يوم 22 مارس/آذار.وقالت فرقة العمل إن عدد السكان الذين تلقوا حقن اللقاحات في البلاد شهد نموًا مطردًا.في خطوة تالية، تخطط الصين لتسريع برنامج التطعيم الشامل المجاني، وتوسيع نطاق تغطيتها من الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ كوفيد-19 إلى عامة الناس، وفقًا لفرقة العمل.وأضافت أن عملية تعطيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تكشف عن عدد متلقي اللقاح على أراضيها عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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