2021/03/24 | 09:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات..الارهاب قد ينشط قبل الانتخابات المبكرة بدعم اجنبي

حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي من نشاط المجاميع الارهابية عن طريق الدعم الاميركي والاجنبي قبل اجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان بعض الدول استفادت من الوضع الحالي وتسعى لعدم اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الساعدي ان “بعض المناطق مازالت رخوة امنيا وخاصة اطراف ديالى والانبار وصلاح الدين وحزام بغداد، وهي قد تكون منطلق لتنفيذ اعمال ارهابية في الفترة المقبلة”.

واضاف ان “القوات الامنية تسطر بطولات في مواجهة الارهاب، لكن ادامة ذلك يتطلب استمرار العمليات الامنية من دون توقف، والتركيز على العمليات المباغتة”.

وبين ان “الارهاب قد يعود وينشط من جديد مع قرب اجراء الانتخابات المبكرة، حيث تدعم اميركا وبعض الدول الاجنبية والخليجية عدم اجراء الانتخابات بسبب استفادتها من الوضع الراهن في العراق، مايجعلها تقدم الدعم للارهاب لافشال مشروع الانتخابات”.





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